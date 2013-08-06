更正-路透基点：民生金融租赁两年期境内贷款规模定为1.75亿美元--RLPC

(更正：因英文原文有误，调整第一和第三段措辞，说明2亿美元为初步目标，并非最初的贷款规模，并增加第10段点心债的初步目标)

路透香港8月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，民生金融租赁股份有限公司的首宗两年期境内贷款规模定为1.75亿美元，先前报导的是1.835亿美元，低于初步目标2亿美元。

另外，民生金融租赁已签署一笔6.6亿元人民币(1.08亿美元)两年期境外子弹式贷款。两笔贷款均由摩根士丹利牵头。

之前有两家银行修正承贷规模，致使这笔境内贷款缩减规模。

华南商业银行目前承贷1,650万美元，低于6月最后一周最初承贷的2,000万美元。韩国产业银行承贷规模为1,000万美元，而不是先前报导的1,500万美元。

东亚银行、彰化商业银行、华南商业银行和台湾土地银行担任牵头行参与本案。除华南商业银行外，一如先前报导，其余银行均承贷2,000万美元。

另外七家银行以安排行身份参与。除韩国产业银行外，还包括台湾银行、中国信托商业银行、创兴银行、马来亚银行和台湾合作金库，各自承贷1,500万美元。大新银行承贷1,350万美元。

这笔境内贷款已于今日签署协议。

前述子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。承诺费为10个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行，获得20个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷3,000万美元以下的银行，获得10个基点的前端费，享有安排行头衔。

此外，有七家银行参与这笔境外人民币贷款，贷款规模从初步目标5亿元人民币上调。该项交易已于6月签署。

华南商业银行(1.2亿元人民币)、玉山银行(1亿元人民币)、第一商业银行(1亿元人民币)、兆丰国际商业银行(1亿元人民币)和台湾合作金库(1亿元人民币)以牵头行身份参与本案。彰化商业银行和中国信托商业银行以主办行身份参与，各自承贷7,000万元人民币。

这笔境外人民币贷款的利率为固定年利率4%，最高综合收益约为420个基点。

两笔贷款所筹款项均用作营运资本。(完)