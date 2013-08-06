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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:46 BJT

全球金市：金价跌穿1,300美元，因全球经济数据强劲打压黄金避险魅力

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1291.61 -11.73 -0.90 -22.87

现货银 19.60 -0.09 -0.46 -35.27

现货铂金 1438.49 -8.01 -0.55 -6.29

现货钯金 725.22 -5.78 -0.79 4.80

COMEX期金 1291.00 -11.40 -0.88 -22.96 29018

汇率

欧元/美元 1.3258

美元/日圆 98.53

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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