表格：外资在韩国股市卖超1,643亿韩元，此前连续11日买超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月6日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,643亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月 6日 -164.3 118.9 46.6
8月 5日 90.9 -93.4 3.5
8月 2日 87.5 -25.1 -50.7
8月 1日 63.4 -11.2 -52.5
7月31日 12.0 102.6 -111.2
7月30日 98.5 237.5 -314.9
7月29日 80.5 -136.6 52.9
7月26日 210.0 -111.4 -96.9
7月25日 158.3 73.4 -78.6
7月24日 188.8 17.8 -202.3
7月23日 320.8 30.4 -332.2
7月22日 22.0 143.9 -151.6
7月19日 -109.5 70.0 24.2
7月18日 -109.3 -3.8 115.2
7月17日 133.9 230.1 -357.2
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本月以来 77.5 -10.8 -53.0
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今年以来 -9,133.9 9,124.4 578.3
---------------------------------------------(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。