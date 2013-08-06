金属期市：伦铜陷于狭幅区间交投，静待中国本周稍后的经济数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0719GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6988.25 13.25 +0.19 -11.86
上海期铜 50180 50 +0.10 -13.00
COMEX期铜 3.17 0.00 -0.02 -99.13
LME期铝 1798.00 -2.00 -0.11 -13.18
上海期铝 14225 -30 -0.21 -7.30
LME期锌 1865.00 -4.00 -0.21 -9.62
上海期锌 14595 -950 -6.11 -6.11
LME期镍 13917.00 42.00 +0.30 -18.87
LME期铅 2123.25 1.25 +0.06 -9.26
上海期铅 14040.00 45.00 +0.32 -7.93
LME期锡 21150.00 -75.00 -0.35 -9.62
LME/上海套利价差^ -298
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。