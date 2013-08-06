金属期市：伦铜陷于狭幅区间交投，静待中国本周稍后的经济数据

0719GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6988.25 13.25 +0.19 -11.86

上海期铜 50180 50 +0.10 -13.00

COMEX期铜 3.17 0.00 -0.02 -99.13

LME期铝 1798.00 -2.00 -0.11 -13.18

上海期铝 14225 -30 -0.21 -7.30

LME期锌 1865.00 -4.00 -0.21 -9.62

上海期锌 14595 -950 -6.11 -6.11

LME期镍 13917.00 42.00 +0.30 -18.87

LME期铅 2123.25 1.25 +0.06 -9.26

上海期铅 14040.00 45.00 +0.32 -7.93

LME期锡 21150.00 -75.00 -0.35 -9.62

LME/上海套利价差^ -298

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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