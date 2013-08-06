欧元债市：意大利公债收益率下跌，市场预期GDP数据转好

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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该收益率周一触及六周低点，因服务业活动数据利好，且因前意大利总理贝鲁斯柯尼表示，为了国家着想，执政联盟应维持下去，令政府爆发新危机的威胁消退。
意大利工业生产和第二季国内生产总值(GDP)将于今日稍晚公布，预计将显示意大利长期衰退可能接近尾声。
“昨天意大利已出炉正面的经济数据，因此投资者更加意识到今年稍晚经济成长将回暖，”荷兰国际集团(ING)策略师Alessandro Giansanti表示。
西班牙10年期公债收益率 跟随意大利公债走低，最新下滑3个基点，报4.55%。
德债期货 下跌11个跳动点，报142.11。德国10年期公债收益率 上涨1个基点，报1.70%。稍后将出炉德国工业数据，料将显示这个欧元区最大的经济体出现改善。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 李婷仪/蔡美珍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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