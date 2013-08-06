欧元债市：意大利公债收益率下跌，市场预期GDP数据转好

该收益率周一触及六周低点，因服务业活动数据利好，且因前意大利总理贝鲁斯柯尼表示，为了国家着想，执政联盟应维持下去，令政府爆发新危机的威胁消退。

意大利工业生产和第二季国内生产总值(GDP)将于今日稍晚公布，预计将显示意大利长期衰退可能接近尾声。

“昨天意大利已出炉正面的经济数据，因此投资者更加意识到今年稍晚经济成长将回暖，”荷兰国际集团(ING)策略师Alessandro Giansanti表示。

西班牙10年期公债收益率 跟随意大利公债走低，最新下滑3个基点，报4.55%。

德债期货 下跌11个跳动点，报142.11。德国10年期公债收益率 上涨1个基点，报1.70%。稍后将出炉德国工业数据，料将显示这个欧元区最大的经济体出现改善。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]