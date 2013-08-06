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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，因中日股市扬升而受支撑

成交量清淡，仅有4,933口合约换手，低于年内迄今的日均量7,515口，以及去年日均量8,232口，因投资人暑期去休假了。

“市场上没什么特别的，TOCOM只是跟随亚股上涨，”新加坡一位交易员说，他还说银行和基金等这些非橡胶业界人士是市场交投主力。

上海期交所橡胶主力1月合约 上涨220日圆，收报每吨18,400元人民币。

新加坡商品交易所近月橡胶9月合约 最报每公斤225美分，或上涨0.9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 田建华)
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