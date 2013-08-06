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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 16:00 BJT

中国个股：上汽集团前七月汽车销量292.65万辆，同比增14.62%

路透上海8月6日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周二发布产销快报，今年1-7月旗下各家企业共实现汽车销量292.65万辆，同比增长14.62%。

公告并显示，上汽集团7月单月汽车销量为35.3万辆，同比增幅约10.11%。

上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用7月销售11.67万辆，1-7月累计销售89.72万辆，同比增长15.65%；上海大众7月销量为10.46万辆，前七个月累计销售88.89万辆，同比增21.64%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车 的合资公司。

上汽集团今年1-6月旗下各家企业共实现汽车销售257.35万辆，同比增长15.27%；其中6月销量为40.69万辆，同比增约14.4%。

上汽集团周二收报13.34元，涨5.37%，近三个月则累计下跌17.03%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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