《中国数据观测》温和稳增长政策助推7月M2增速略回升，贷款难见飞跃

* 公布内容: 7月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚8月15日

--调查结果 :

7月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数 广义货币供应量(M2)同比% 14.1 13.7-14.7 14.0 13.9 25 新增人民币贷款(亿元) 6,650 5,500-9,000 8,605 5,401 25

人民币贷款余额同比% 14.2 14.0-14.6 14.2 16 13

--数据要点:

经历了上半年宏观调控的暴风骤雨，以温和稳增长政策为主基调的7月份，或将导致广义货币供应量(M2)的同比增速较上月略微回升，但新增贷款难有惊喜。分析师预计，下半年M2增速料仍将在央行灵活调控政策的引导下，逐步向13%的全年目标靠拢。

接受路透调查的25家机构预测中值显示，7月末M2同比增速料为14.1%，较上月的14.0%略有回升；新增人民币贷款在6,650亿元，较上月的8,605亿元有所回落但高于去年同期水平。

“受7月财政存款上缴，以及跨境资金流入规模或负增长对资金面的冲击，M2同比增速相对低位，不过去年基数较低，因此M2较6月小幅回升。”招商证券表示。

路透全球经济记者魏伦认为，中国月度经济数据可能能够证实，中国经济仍在换挡减速中，但不会出现急刹车。中国政府是在走平衡木。

在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行上周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

但兴业银行首席经济学家鲁政委表示，7月新增信贷可能恢复性增长。从往年信贷投放节奏看，7月信贷往往较6月明显少增，在全年信贷中的占比也从未超过8%；但考虑到今年6月信贷较往年同期少增以及7月银行间市场流动性明显缓解，预计在恢复性增长的带动下，7月信贷可能新增9,000亿，较往年同期多增。

中国央行二季度货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，进一步优化金融资源配置，盘活存量，优化增量。

展望全年，交通银行报告称，可期待相对温和、并兼顾促改革和调结构的政策刺激落地，但因为稳增长后的重点在于调结构、去杠杆，预计全年信贷投放将适度放缓，新增贷款在8.5-9万亿，余额同比增长13.5-14.3%。

今年上半年人民币贷款增加5.08万亿元，社会融资规模为10.15万亿元。

本月初发布的2013年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，九成半受访金融机构固定收益部门认为，中国央行8月将维持3%的一年期存款基准利率不变，这与上月展望时略有降低，但仍处于绝对高位。

而招商证券亦表示，7月政策基调较上半年偏积极。不过，审计署重启政府性债务审计显示，在地方政府债务、房地产泡沫等问题掣肘下，稳增长政策空间有限，总需求水平改善幅度亦有限。因此，下半年经济增长将会在政策容忍下限附近徘徊。

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以下为本次路透调查结果:

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M2(同比%) 新增贷款(亿元 人民币贷款余额 (同