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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 16:13 BJT

香港股市：恒指收低1.3%创一个月来单日最大跌幅，汇控财报欠佳重创股价

路透8月6日 - 香港股市周二创一个月来单日最大跌幅，受权重股汇丰控股重挫5%的拖累。汇控上日公布的上半年财报令投资者失望。

恒生指数 收低1.3%，至21,923.7点，创7月8日以来单日最大跌幅。恒生国企指数 跌0.8%。

汇控 周二重挫，脱离周一创下的11周收盘高位。汇丰周一在香港市场收盘后公布，上半年税前利润为141亿美元，逊于分析师平均预期的146亿美元 。(完)
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