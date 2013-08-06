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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 16:53 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3265    1.3257     +0.06     +0.54    1.3194
 美元/日圆                      98.35     98.30     +0.05    +13.38     86.74
 欧元/日圆                     130.46    130.32     +0.11    +13.98    114.46
 美元/瑞郎                     0.9275    0.9271     +0.04     +1.31    0.9155
 英镑/美元                     1.5355    1.5357     -0.01     -5.51    1.6251
 美元/加元                     1.0361    1.0358     +0.03     +4.44    0.9921
 澳元/美元                     0.8993    0.8929     +0.72    -13.47    1.0393
 新西兰元/美                   0.7875    0.7819     +0.72     -4.93    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.450    87.770     +0.77     -1.86    90.130
 新西兰元/日                   77.460    76.860     +0.78    -44.99   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.00    150.92     +0.05     +7.23    140.82
 澳元/新西兰                   1.1414    1.1409     +0.04     -8.98    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 于春红)
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