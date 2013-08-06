版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 16:30 BJT

新兴汇市：印度卢比触纪录低位并领跌亚洲货币，受地区股市疲弱影响

亚洲       当日     今年以来    2012年
                        最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                        
 日圆                       98.37      98.28      -0.09     -11.77      86.79
 坡元                      1.2684     1.2688      +0.03      -3.67     1.2219
 台币                      29.995     29.950      -0.15      -2.86     29.136
 韩元                     1115.00    1113.80      -0.11      -3.98    1070.60
 泰铢                       31.38      31.33      -0.16      -2.45      30.61
 菲律宾披索                 43.51      43.47      -0.09      -5.65      41.05
 印度卢比                   61.71      60.88      -1.35     -10.89      54.99
 马币                      3.2410     3.2315      -0.29      -5.65     3.0580
 人民币                    6.1213     6.1247      +0.06      +1.78     6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 艾茂林/洪曦; 审校 蔡美珍/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐