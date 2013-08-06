新兴汇市：印度卢比触纪录低位并领跌亚洲货币，受地区股市疲弱影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.37 98.28 -0.09 -11.77 86.79 坡元 1.2684 1.2688 +0.03 -3.67 1.2219 台币 29.995 29.950 -0.15 -2.86 29.136 韩元 1115.00 1113.80 -0.11 -3.98 1070.60 泰铢 31.38 31.33 -0.16 -2.45 30.61 菲律宾披索 43.51 43.47 -0.09 -5.65 41.05 印度卢比 61.71 60.88 -1.35 -10.89 54.99 马币 3.2410 3.2315 -0.29 -5.65 3.0580 人民币 6.1213 6.1247 +0.06 +1.78 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/洪曦; 审校 蔡美珍/李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。