中国债市：现券收益率小跌后回稳，逆回购与央票续做交织市场心态纠结

路透上海8月6日 - 中国银行间债市周二现券收益率在早盘小幅下行后回稳。央行公开市场今日继续进行正回购操作，且利率定位大幅调低，短暂推动市场走强，不过此前三年期央票到期续做，抑制了市场的乐观情绪，在资金预期仍不甚明朗的情况下，机构心态依旧纠结。

交易员并指出，由于利率市场化的推进，中长债的未来定位有较大的不确定性，市场对其走势的预期亦更为谨慎，近期现券短强长弱的格局或还将延续。

“早上逆回购消息出来以后还蛮兴奋的，(收益率)下了一些，后面基本上又都回去了，虽然资金价格下来了，但资金还是没有真正宽松起来，大家也比较纠结。交投最近都比较差，估计(最近)就是震荡了。”上海一银行交易员称。

继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

上述交易员提到，今日上午受逆回购消息推动，国开行新债整体招标情况较为理想，“大家的热情都蛮高的，不过后来对二级影响不大，基本上中到的人都是亏钱的。”

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。

中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注，中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元人民币，利率分别为3.37%和3.50%。

银行间资金市场周二主要回购加权利率 走势出现分歧，其中七天下跌，14天走高；交易员指出，今日资金需求仍多集中在短期限，供需基本不脱平衡范畴。

剩余期限约4.82年的附息国债130013券最新收益率 在3.6350%，上日收报3.6450%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1184 4.1407

上日 3.1115 4.3470

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8073/3.7500 国债参考率报价 3.4800/3.4000 金融债参考率报价 4.1089/4.0403(完)

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