中国债市：利率互换小跌，受公开市场逆回购利率大幅回落拉动

路透上海8月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二小幅下行；早盘初段IRS略有走高，但随后受公开市场七天期逆回购大幅回落影响，IRS亦出现一波较深跌势，午后稍稍企稳，跌幅也略有收敛。

交易员并指出，央行近期公开市场操作仍是市场关注焦点，在三年央票续作消息之后，逆回购缩量，中标利率则超预期回落，传达了央行指导资金成本稳步回落的意图，机构继续关注未来逆回购利率是否还将下行，以判断下半年资金利率中枢的定位。

“逆回购利率出来以后，(IRS)一度下挫较多,后来稍回稳,目前比昨天收盘低3bp左右,repo一年大概在3.88%左右。”北京一商业银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷也提到，早上开盘的时候，repo一年在3.90%到3.93%成交了不少，等回购利率出来以后，一下子下来了。

继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

上述北京的交易员还提到，IRS各个期限今日都有一些成交，大致随着repo一年的走势而动，而对未来走势，机构目前比较关注的依旧是公开市场动向，“毕竟最近也没啥其它题材了。”他称。

中国银行间资金市场周二主要回购加权利率 走势出现分歧，其中七天下跌，14天走高；交易员指出，今日资金需求仍多集中在短期限，供需基本不脱平衡范畴。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.9517/4.0533 3.8508/3.9350 3.8742/3.9583 3.9792/4.0650 4.0120/4.2380

周一 4.0230/4.1210 3.8640/3.9360 3.8750/3.9580 3.9880/4.0700 4.0050/4.2475

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变化 -0.0713/-0.0677 -0.0132/-0.0010 -0.0008/+0.0003 -0.0088/-0.0050 +0.0070/-0.0095

注: 以上数据均为按季度计算报价。