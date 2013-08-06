欧股业绩：渣打银行上半年获利下滑，韩国业务减记10亿美元

路透伦敦8月6日 - 周二发布的财报显示，业务聚焦亚洲的渣打银行 上半年获利较上年同期减少近16%，因对韩国业务的价值减记了10亿美元。

渣打公布，截至6月底的六个月税前获利为33亿美元，较上年同期的39亿美元下滑，受累于韩国业务减记。该行总部位于伦敦，但超过90%的获利是来自亚洲、非洲以及中东。

渣打称韩国仍是最为形势严峻的市场，且该行正对韩国业务的价值进行减记。渣打自2005年以33亿美元买下韩国第一银行(Korea First Bank)以来，一直被这块业务麻烦缠身。

渣打6月时表示，将对此部分业务进行更大刀阔斧重组，并将评估是否需要对赋予其约18.5亿美元的商誉价值进行部分减计。(完)