中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

路透上海8月7日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

周二央行进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

据路透统计，本周公开市场将有100亿元央票到期，及170亿元逆回购到期。

在经历公开市场此前连续五周零操作后，上周央行在时隔半年后重启了逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)