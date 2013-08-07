新债招标：中国七年续发国债中标收益率3.7164%，高于预期--业内人士

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透北京8月7日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.7164%，高于此前市场3.65%的预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.7603%，首场投标倍数1.57倍。
今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.46%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
是次续发国债于8月8日-12日进行分销；8月14日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。