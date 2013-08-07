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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 10:36 BJT

新债招标：中国七年续发国债中标收益率3.7164%，高于预期--业内人士

路透北京8月7日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.7164%，高于此前市场3.65%的预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.7603%，首场投标倍数1.57倍。

今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.46%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

是次续发国债于8月8日-12日进行分销；8月14日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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