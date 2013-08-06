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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 17:09 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘续创逾两个月新高，未脱离窄幅波动格局

* 人民币继续收创逾两个月高点
    * 走势未脱离窄幅波动特点
    * 短期内6.12-6.13元区间波动料持续

 (更新收盘报价)
    路透北京8月6日 - 人民币兑美元即期 周二走强，收盘继续创出逾两个月高
位。盘间高点虽然距离历史高位6.1210点仅有2个点子，不过日内走势并未摆脱近期窄幅波
动的特点，稍超140亿美元的日成交额也处于相对偏低水平，反映市况还是较为清淡。
    
    交易员反映日内客盘需求相对均衡，短期内人民币料仍将在6.12-6.13元区间内波动。
    
    “6.12到6.13这100个点的空间够玩儿了，最近天热，休假的人也多，没什么行情。再
等等吧，我估计等天气降降温，下个月开始可能才会出现新的情况。”他说。
    
    前一个收盘高位为5月28日创下的6.1215元，而即期汇率的盘中历史高位则为6月3日触
及的6.1210元。
        
    这种淡静的市况在掉期市场上也有所体现。该交易主管表示，国内货币市场中，市场预
期在谨慎中保持相对稳定，掉期市场短端也因此不会有太多波动。
    
    东京汇市澳元周二上扬，此前澳洲央行(RBA)如市场预期般降息至记录低点，但未明确
表示可能再度降息。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1217        6.1247    0.05%
                  中间价               6.1753        6.1767    0.02%
            成交额                    140亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.88% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        30         6.1212    6.1242
            2013年来即期升贬值幅度      1.77%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,135                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:58            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2752/95      6.2740       
                     CNH即期          6.1204/14      6.1210       
   
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/林高丽)
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