汽车产业：英国7月汽车销量增长，业界团体看好2013年整体表现

路透伦敦8月6日 - 英国7月汽车销量按年增长12.7%至逾16.2万辆，汽车制造商与贸易商协会(The Society of Motor Manufacturers and Traders)据此上修了2013年全年汽车销量预估。

该协会表示，预计2013年英国将售出221.6万辆汽车，比2012年高出8.4%。

“得益于7月份强劲的企业和消费者信心，让新车市场继续增长，”协会临时执行长Mike Baunton表示。“近期，一系列经济数据都表明情况好转，我们上修销量预估，凸显出我们对2013年余下时间的乐观程度。”