重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.65%，需求或一般

* 招标品种：财政部第15期七年固息国债首次续发

* 金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(7日)9:30-10:30

* 受访人数：9位（银行、券商）

* 预测区间：3.62%-3.70%

* 预测均值：3.65%（按各家机构预测值平均）

路透北京8月6日 - 中国财政部周三将招标续发行七年固息国债。路透调查显示，近期一级发行市场，中长期债受欢迎的情况一般，加之该期发行量不小，其当前价值决定需求不会特别好，明日新债结果或接近二级市场水平，中标收益率预测均值落在3.65%附近。

“该期债需求一般，结果跟二级比平或者略偏空，”北京一国有大行交易员称，“资金不确定性还是比较大，最近中长债招标情况一直不大好，相对投资价值不如地方政府债。”

北京另一银行交易员亦表示，当前配置需求并没有特别好，央行"收长放短"资金，机构会更倾向于买中短债，加之本周长债供给也偏多，七年的期限还相对尴尬，票面利率又偏低，均将导致本期债需求一般。不过，阶段性看，该期限当前收益尚可。

北京一券商交易员则从交易角度解读了相对规避中长债的理由，其表示，资金利率下探的情况下，中短债收益率会下行得更快一些，然一年期绝对收益偏低，故其更青睐三到五年期的中短期债，而非七年债。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.6577%，处在2012年以来的相对高位。是次增发的标的券130015券，最新成交 加权收益率在3.6586%。

明日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.46%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。