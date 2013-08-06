路透基点：庆阳海洋在市场筹办10.5亿台币贷款以支持博物馆BOT--RLPC

路透香港8月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，庆阳海洋企业股份有限公司在市场筹办一笔10.5亿台币(3,500万美元)11年期贷款，以支持台湾基隆的一项博物馆BOT(民间兴建营运后转移)项目。

台湾土地银行担任牵头行兼簿记行。

本案分为1.2亿台币履约保证的A部分，8.4亿台币有抵押定期贷款的B部分，和9,000万台币无抵押定期贷款的C部分。该项贷款由借款人的母公司庆阳投资股份有限公司和庆富造船股份有限公司，以及三名股东担保。

A部分支付1%的年担保费用，B部分和C部分利率较台湾土地银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库一年期存款利率均值加码228个基点。

银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷2亿台币或以上者，获得30个基点的前端费，享有簿记行头衔；承贷1.5-1.99亿台币者，获得20个基点的前端费，享有经理行头衔；承贷1-1.49亿台币者，获得10个基点的前端费。

A部分将根据博物馆建造进度还款。B部分有4.5年的宽限期，分14次不等额偿还，每半年还款一次，具体为：7%(第1-13次)和9%(第14次)。C部分有两年的宽限期，分19次不等额偿还，每半年还款一次，具体为：5%(第1-18次)和10%(第19次)。