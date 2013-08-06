台湾汇市：台币兑美元微幅收贬，台股重挫、韩元转弱令外资偏向汇出

* 短线台币兑美元实质交投陷入盘整 * 台股重挫、外资偏汇出压抑看升台币氛围 * 明日主交易区暂看在29.950上下整理 路透台北8月6日 - 台币兑美元 周二收贬4.5分。交易员认为，今日台股重挫、韩元转弱，吸引外 资偏向汇出，稍有打散台币原本看升气氛，料台币仍将随韩元起伏，短线多空看法分歧，实质交投陷入区间盘 整。 汇银人士指出，韩元 等主要亚币昨日劲扬后，出现获利了结卖压，今日回吐部分涨幅，随着韩 元转趋偏弱整理，外资偏向汇出及油款等进口商进场买汇，促使台币实质交投小幅趋贬、量能略显增温，尾盘 央行例行性调节助贬下，台币收在日低、接近30元价位，明日台币实质交投区间暂看在29.930-29.980。 “ 台币向来跟韩元亦步亦趋，今日韩元收贬，央行尾盘就出手了!”一外商银行交易员称。 另有交易员指出，后QE(量化宽松)时代来临，国际美元中长线看升，尽管短线国际美元受7月非农数据表 现欠佳所拖累，经过短短一天修正后，美元指数稍有止跌回稳的迹象，令主要亚币今日续涨乏力，仅有一日行 情。 台湾加权指数 周二收跌1.23%，报8,038.91点，台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股 大幅卖超88.94亿台币，由买转卖，上日为买超8.94亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周天期及一个月期换汇点折价幅度些微缩减 ，一个月天期换汇点尾盘报价 来到29.940/29.950左右，上日收在29.900附近。 新兴亚洲货币方面，印度卢比周二触及纪录低位，受进口商的美元需求影响。其他新兴亚币亦下跌，因地 区股市下滑且美国公债收益率上涨。 路透调查显示，韩国央行周四料将连续第三个月在月度货币政策会议上维持利率不变，并料按兵不动直至 2014年上半年，之后才可能开始升息。 澳洲央行周二宣布调降指标利率25个基点至纪录低点2.50%，但未就再次降息给出明确信号，这推动澳元 兑美元跳涨0.005美元。 本周全球重要数据及事件包括周三台湾公布7月进出口数据、日本举行为期两天的政策委员会议、美国抵 押贷款指数；周四日本央行总裁新闻发布会、中国公布7月进出口数据、韩国央行货币政策会议、美国一周初 请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.995 29.950 29.900-29.995 29.967 5.50 4.01 元太外汇经纪公司 29.990 29.950 29.910-29.990 29.965 3.00 2.57 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.095/-0.065 -0.100/-0.070 (完)