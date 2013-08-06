欧洲汇市：英镑上涨，因英国工业生产数据优于预期

英国国家统计局周二公布，英国6月工业生产较前月增长1.1%，预估为升0.6%；较上年同期增长1.2%，为2011年1月来最大增幅。

“英国经济数据一直不错，但英镑仍低于1.5380的重要水准，”FOREX.com调研总监Kathleen Brooks称，“市场倾向看多，但人们在明日央行公布通胀报告前不愿大举做多。”

“我们乐见的通胀报告声明是，除非薪资增长超过4.5%，否则在失业率降至6.5%之前不会升息，”野村汇市分析师Saeed Amen称，“若他们就前瞻性指导给出明确门槛或一些类似的信息，英镑将下跌。”

但鉴于近期一系列正面的经济数据，一些分析师称有一丝可能性央行态度没有预期般温和，这会促使英镑反弹。(完)

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