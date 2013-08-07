《Russell专栏》尽管繁荣期不再，但中国进口大宗商品价格不降反升

**农产品胜出**

农产商品分项指数在整体指数中的权重占25%，包含猪肉、玉米、稻米、小麦、大豆、棉花、棕榈油和糖；过去三个月这个分项上涨了7.6%。

其他分项指数中另一呈现上涨的，是权重占39%的能源分项，涨幅1.6%；这个分项包括布兰特原油、热能煤和天然气。

包含铁矿石和炼焦煤的散装货物权重占21%，该分项下跌3.2%。

而包括铜、铝、橡胶、铅、锌、镍的工业品下跌4.9%；权重3%、包括金、银、铂金(白金)的贵金属类则大跌11.4%。

观察分项的涨跌，的确凸显出中国制造业面临的困境。

如果不是受热能煤拖累，能源分项的表现应该更好；热能煤纽卡斯尔港现货价 自4月底以来下挫近11%，年初以来跌幅更达到16%。

散装货分项指数下跌，主要得归因用于炼钢的炼焦煤，因铁矿石现货价.IO62-CNI=SI自4月底以来仅跌了3%。

然而应该指出的是，过去三个月来铁矿石价格并不稳定，先是5月31日挫低至2013年低点每吨110.40美元，然后又大涨18%，周一收报130.20美元。

铁矿石上涨，是因寄望在中国增加主要为高速铁路的基础建设支出下，钢铁的需求将上升。

如果ANZ指数继续上涨，驱动涨势的项目料将轮动；工业品分项可能增长，因一些国内刺激措施可望惠及制造业，而美国经济复苏则让出口前景增温。

同时，鉴于全球市场上大豆、稻米、棕榈油和天胶价格疲软，农产品分项指数或许很难复制之前的表现。

但整体而言，ANZ指数有提醒的作用，让市场警惕目前在观察中国对大宗商品的需求时，可能太过侧重工业金属和制造业展望。