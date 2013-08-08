路透专访：实需促中国期货业新招迭出，经纪业务数年内仍是核心--银河期货高层

* 实体经济需求促期货新业务推出

* 经纪业务数年内仍是期货业务核心

* 期货业手续费竞争将持续

作者 李文科/丁琦

路透北京8月8日 - 获得实体经济支持的中国期货业正在跻身大金融版图。中国银河期货副总经理周雷称，期货咨询、资管以及现货风险子公司等新业务频繁推出，令期货公司告别单一经纪业务模式，期货业务亦逐步回归正常，但距离成熟期货市场还有很长距离。

周雷近日接受路透专访时指出，总体而言中国期市发展仍是在摸索和积累经验的阶段，除了传统的经纪业务，新业务尚难在短期内满足实体经济需求，亦难以为期货公司的业绩作出明显贡献，这在银河期货的业务结构中同样如此。

“至少在未来五年之内，传统的经纪业务一定还是期货公司的生存基础，是现金流的来源，而新业务的推出亦将反哺到传统经纪业务中，是相辅相成的关系。”周雷指出。

中国已成为全球第二大的期货市场，且仍有巨大的发展潜力。周雷并认为，期货业的手续费竞争亦将长期存在，期货手续费贡献率自2008年以来逐年下降，到目前已经跌至万分之0.15-0.16的历史低位水平，不过依仗中国期货市场规模的不断壮大，银河经纪业务的收入总量仍持续增长。

周雷称，尽管平均手续费率在下降，但期货的市场规模在扩大，用客户规模的成长来抵消手续费率的下降，未来这几年仍会继续这种状态。经纪业务的收入未来几年仍会增长，经纪业务的营收亦会增长。

不过，对于整个中国期货业而言，客户保证金的存量越来越向排名在前20位的期货公司集中，而能够以市场膨胀来承受手续费率下降的可能也就是这些公司，排名靠后的期货公司的经纪业务收入可能相对较有限。

中国期货业协会数据显示，2012年全国期货市场累计成交额为171万亿元人民币，创历史新高。成交量和成交额分别较上年大增37.6%和24.44%。国内四大交易所的上市期货品种也已增至32多个，而原油和国债期货这样的“重量级”品种也有望在未来登场。中国期货市场已经成为全球最大的商品期货市场之一，期市保证金规模已达到2,300多亿元。

中国大型期货公司--中国国际期货总裁陈冬华曾表示，中国期货市场已步入高速发展期，未来至少三五年内市场规模或扩大数倍，大量机构投资者将逐步成为市场主力，推动市场更趋成熟。

**新业务仍在摸索期**

在周雷看来，传统的经纪业务仍是目前期货公司的核心业务，而新推出的业务虽然给期货业发展以更大想象空间，但目前仍处于摸索期。

“创新业务与传统业务不是替代关系，而是促进关系，有利促进经纪业务的发展，...创新业务的壮大需要经纪业务通道非常强壮来支持。”周雷指出。

他认为，只要期货公司存在，经纪业务一定是基础，是根本，从而支撑创新业务的开展，而创新业务也会反过来让经纪业务越来越壮大。

细数证监会下发的新业务牌照就会发现，尽管期货投资咨询业务牌照下发已有约两年时间，亦有不少成功的案例，但目前还难以构成期货公司新的业务来源，期货公司更多是通过这一业务来摸索针对特定企业制定套期保值和存货管理的方案。

而在业界最期待的资管业务方面，目前中国期货业的整体资管规模并不大，且更多是通道业务，体现研发能力和服务市场能力的产品少之又少，周雷指出，希望在未来一年左右银河能够推出有特色有竞争力的资管产品。

作为最早一批引入外资股东的期货公司，银河期货在海外市场的开拓方面相对谨慎。周雷指出，引入外资股东对于银河期货而言受益良多，不仅有利于公司了解海外市场的清算体制、风险管理以及保证金体制等，还更有利于将国内的业务介绍给海外的投资者。

虽然目前中国还没有完全放开期货市场，无论是走出去还是引进来。但周雷指出，这是大势所趋，银河期货正在进行的准备工作亦很重要。

**实体经济需求促期货拓新业务**

周雷认为，新业务的开展要得益于实体经济的需求，实际上，自金融危机以来，实体企业和金融机构，尤其是监管机构越来越意识到期货对冲和风险管理的意义，尤其是郭树清担任证监会主席之后，中国期货业的监管从重规范重治理转变为重发展，期货业亦因此得以迅猛发展，不过，这距离成熟期货市场仍有相当差距。

“中国期货市场发展比较快，是服务于国民经济的功能体现得比之前更突出了，尤其是2008年金融危机之后。”周雷称。

他指出，期货公司之前仅有单一的经纪业务，很难满足实体经济的多样化需求，在这些新业务推出之前，期货公司实际上已经开始以不同方式探索并开展这些业务，监管层的开闸放行则是让这些业务模式更为规范并阳光化运行。

但他亦强调，成熟期货市场所谓期市创新业务实际上更多是指服务于实体经济的衍生产品创新和设计，也就是要创新出有针对性的风险管理产品，在这一方面中国还有很长的路要走。

在周雷看来，更为重要的是，中国期货业监管环境正向促进行业发展的角度转变，这对创新期货业务的发展非常重要，意味着中国期市的“容错”环境得以改善，期货公司被允许在大的合规背景下试错，从而探索正确的发展路径。