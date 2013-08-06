港股业绩：安踏中期纯利下滑约19%，但明年首季订货见高单位数升幅

路透香港8月6日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周二公布2013年中期净利按年跌约19%。不过，明年首季订货见高单位数增幅，公司称有信心率先走出体育行业低谷。

安踏中午在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净利按年倒退约18.69%至6.26亿元人民币;每股盈利由去年同期的0.3元人民币减少至0.25元；毛利率由去年同期41.8%降至41.1%。

在另一份声明中，安踏指出，得力于优化零售管道、管理零售库存水准，以及加强品牌及产品差异化，2014年首季订贷金额将见高单位数增幅，为去年第三季度以来首见。

安踏主席丁世忠在绩记者会上表示，虽然市场挑战仍然颇大，但业务情况改善了很多，期望下半年业务可以做得比上半年更好，“最坏时间已经过去。”

过度扩张以及产品同质性太高等令体育行业自2011年来落入库存过高及销售停滞的窘境，包括李宁 、安踏等大型品牌都饱嚐获利倒退的苦果.

丁世忠指出，虽然行业库存过剩的问题尚未解决，令营运短期仍有不确定性。但在营运表现以及零售商信心已见好转，以及分销网络管理，预料可较同业更快走出低潮。

“集团库销比已回复至4.5-5%之间的正常水准...有信心可成为第一个走出谷底的内地体育用品企业。”集团执行董事兼安踏品牌总监郑捷说。

公司预计至年底品牌及运动生活系列的门店数将在7,600-7,700间，较6月底止的7,834家减少。去年年底则为8,075家。

安踏中期营业额为33.7亿元人民币，按年下跌14.4%。目前集团有95%业务来自中国，未来会按计划发展海外业务，主要在中东及东欧地区。

安踏股价今日逆势收升3.32%至9.33港元，过去一个月来升33.58%；大盘恒生指数 跌1.34%。(完)

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