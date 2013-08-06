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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 20:39 BJT

表格：加拿大6月贸易逆差缩窄至4.69亿加元，因出口增速高过进口

路透8月6日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大6月贸易逆差缩窄至4.69亿加元，因出口增速是进口增速的逾两倍，5月修正后为7.81亿加元。

出口增长1.4%，因贵金属和运输设备出口量增加，进口增长0.6%，主要受原油带动。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

6月 5月(修正值) 变动百分比(%) 5月(前值)

贸易收支 -0.469 -0.781 -- -0.303

出口 39.573 39.010 +1.4 39.340

进口 40.043 39.791 +0.6 39.643

路透调查的分析师平均预估加拿大6月贸易逆差5亿加元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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