马来西亚期市：棕榈油期货收高，受马币升值以及库存下降推动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡8月6日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅上涨，因马币(林吉特)兑美元走坚，且出口需求增大令库存下降。
马币兑美元 上涨，促使种植企业继续留在棕榈油期货市场内，因这样当他们向炼油企业出售棕榈油时，可以因汇率升值而获利。
棕榈油期货有望收复今年以来7.9%的失地，因上月出口上升，暗示当马来西亚棕榈油局(MPOB)在8月14日公布7月行业数据时，库存可能会进一步下降。
“市场交投脚步正在放缓，人们从容地迎接即将到来的长达四天的长周末。下一批数据要到下周才公布，其中许多已经被市场所消化，”一外资大宗商品经纪公司的交易员说。
指标10月棕榈油期货 收高0.3%，至每吨2,246马币(692美元)。
总成交量为16,219口，低于平均的35,000口。这是因为投资者的买盘是为了轧平空头仓位，而非买入新的现货。
吉隆坡证券交易所将于周三下半天休市，下周一(8月12日)重开。印尼市场本周休市。印尼为全球最大棕榈油生产国。
技术面偏空。路透分析师王涛认为，马来西亚棕榈油期货 预计将跌至每吨2,221马币的支撑位，若跌破该水准，将进一步下看2,190。(完)
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(编译 郑茵 审校 于春红)
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