版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 19:15 BJT

东南亚股市：泰国股市扭转早盘跌势小幅收高，菲律宾市场表现最差

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     422.86      -1.58      -0.37      -0.29     424.10
 新加坡                                3224.89     -16.90      -0.52      +1.83    3167.08
 马来西亚                              1784.64      -0.50      -0.03      +5.67    1688.95
 泰国                                  1429.39       5.08      +0.36      +2.69    1391.93
 菲律宾                                6420.78     -88.95      -1.37     +10.46    5812.73
 越南                                   496.56       2.90      +0.59     +20.02     413.73
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐