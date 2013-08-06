更新版 1-中股业绩：万科上半年净利增逾两成，料净资产收益率可维持高位

* 上半年净利同比增长22.31%

* 净资产收益率料将维持高位运行

* 土地储备足够2－3年开发 (（新增更多细节和公司评论）)

路透上海8月6日 - 中国最大的房地产开发商--万科 上半年实现净利润45.56亿元人民币，同比增长22.31%。公司预计经过不断提升经营效率，今年公司净资产收益率将继续保持高位运行。

万科周二稍晚公布中报显示，上半年实现营业收入413.90亿元，同比增长34.72%；每股收益0.41元。

万科指出，近年来，公司追求“有质量的增长”，不断提升经营效率，克服了利润率下降的影响，实现了净资产收益率的逐年上升。2012 年公司全面摊薄的净资产收益率为1993年以来的最高点。尽管2013年结算利润率可能较2012年有所下降，但公司预计净资产收益率将维持在高位。

中报指出，上半年公司房地产业务的结算均价为10,461元/平方米，同比下降8.7%；房地产业务毛利率为23.8%，较去年同期下降2.7个百分点。结算净利率14.1%，较去年同期下降0.1个百分点。上半年公司全面摊薄的净资产收益率为6.84%，同比上升0.08个百分点。

截至6月末，万科合并报表范围内尚有1,603万平方米已售资源尚未竣工结算，合同金额合计约1,766亿元，较上年末分别增长18.3%和22.9%，这为未来的业绩体现奠定了良好基础。

万科中报称，坚持以自住需求住宅用地为主，上半年灵活把握市场机会，合理补充了一批项目资源。前6个月公司新增加开发项目42个，按万科权益计算的占地面积约342万平方米，对应的规划建筑面积约925万平方米。公司坚持谨慎的投资策略，上半年新增项目成本仍然保持在合理水平，平均楼面地价约2,735元/平方米。

截至6月末，公司规划中项目按万科权益计算的建筑面积合计4,123万平方米，可满足未来两到三年的开发需求。另外，万科还有一批参与旧城改造的项目，按当前规划条件，万科权益建筑面积在报告期末合计约303万平方米。

万科同时公布1-7月累计销售金额976.5亿元。此前公布的上半年累计销售金额836.7亿元，同比上涨33.8%。

尽管上半年中国推出新国五条房地产调控政策，但活跃的成交量令大多房企表现不错。易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)此前数据显示，上半年大型房企的销售业绩普遍出现明显增长，万科、绿地集团和中国海外发展 列销售金额前三位。

周一公布中期业绩的中国海外发展上半年核心利润同比增长26.7%。由于销售情况理想，该公司还宣布上调全年销售目标两成，至1,200亿港元。 (完)

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