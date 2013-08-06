美国个股：尚德电力旗下无锡尚德正在洽谈战略投资者事宜--消息

路透香港8月6日 - 消息人士周二透露，中国光伏面板生产商尚德电力 旗下主要部门无锡尚德正在与五家公司洽谈战略投资事宜，这是该公司重组17.5亿美元债务的举措之一。

消息人士告诉路透，无锡尚德一直在寻求战略投资，目前正与三家民营企业和两家国营企业进行洽谈。该消息人士要求匿名。

他表示，无锡尚德还对包括国内银行和供货商在内所有债权人提出的债务求偿要求进行了验证，确认其债务总额达到107亿元人民币(17.5亿美元)。这证实了经济日报最近对于无锡尚德债务重组以及洽谈寻找战略投资者的报导。

“与尚德接洽的投资者包括国内一家同业--一家国内主要光伏面板生产商，”该消息人士透露，但拒绝提供具体细节。

尚德电力在无锡的发言人称，公司对于重组和债务事项不作评论。

报纸援引无锡市副市长黄钦的话称，重整方案有序推进，地方政府坚定支持无锡尚德的债务重组，希望保留“尚德”品牌。政府已经排除对无锡尚德进行清算的可能性。

该消息人士称，预计无锡尚德的债权人会接受债务扣减方案--即接受损失，同时战略投资者一经选定，将为该公司注入资本。他没有对此进一步说明。

尚德对国内债务的重组受到海外债权人的密切关注，分析师预计他们最多也只能收回部分资本。(完)