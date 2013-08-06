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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 19:53 BJT

表格：8月3日止当周美国连锁店销售较前周增长0.3%--ICSC/高盛

路透8月6日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，8月3日止当周美国连锁店销售较前周增长0.3%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

8月 3日 559.1 2.5 0.3

7月27日 557.4 2.2 -1.6

7月20日 566.6 2.1 1.4

7月13日 559.0 1.7 -1.1 (完) (编译 于春红; 审校 郑茵)
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