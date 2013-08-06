国际油市：亚洲柴油现货价差升水下跌，受来自印度供应增加打压

路透新加坡8月6日 - 亚洲柴油现货价差升水周二下跌，来自印度的现货供应增加，行业消息人士称，市场受供应打压，且预计需求将在未来数月放缓。

消息人士表示，印度Essar Oil求售8月末装运的船货，可能是本月第五次出售船货。

这家炼厂8月出口大幅提升，因印度雨季削弱了农业和发电厂的燃料柴油需求。

越南柴油需求依然不振，行业消息人士称顶级进口商Petrolimex不太可能有近期需求。

与此同时，航煤需求开始升温。菲律宾Petron寻求一小批9月初的煤油和航煤船货。该公司8月柴油和航煤购买增长，不过原因尚不清楚。

一知情人士称，台湾台塑因炼厂运营不稳定，取消了原计划本周的出售船货，转而可能在下周求售一批9月装运的航煤。

新加坡市场航煤和柴油交易各达成一笔。

托克(Trafigura)买入15万桶500 PPM硫化柴油，卖家为维多，8月22-26日装运，价格为较8月20-26日新加坡报价均价每桶高出0.90美元。

BP从维多买入10万桶航煤，8月21-25日装运，价格为较8月19-23日新加坡报价均价每桶高出0.75美元。(完)

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