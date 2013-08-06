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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 20:54 BJT

表格：美国6月贸易逆差为342.2亿美元，预估为逆差435.0亿美元

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 6月 5月 2013年1-6月 2012年6月 2012年1-6月

加拿大 -1,611 -1,866 -15,475 -1,463 -16,648

墨西哥 -4,793 -5,300 -27,644 -6,043 -34,216

欧盟 -7,090 -10,822 -57,639 -8,324 -52,048

中国 -26,650 -27,860 -147,705 -27,472 -144,996

日本 -5,523 -5,405 -36,448 -6,011 -39,022

韩国 -1,617 -2,458 -11,058 -1,173 -7,283

台湾 -1,125 -1,237 -5,596 -1,166 -6,716 (完)

(编译/审校 于春红/郑茵)
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