国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至九个半月低点

路透新加坡8月6日 - 亚洲汽油裂解价差周二连续第六个交易日缩窄，达到约九个半月低点每桶3.97美元，因印尼9月进口需求下降。

预计印尼将进口950万桶左右9月交货的88号汽油，较8月进口预估下降近14%。

多数交易员表示，需求下降是本周裂解价差迅速下滑的主要原因。

交易员之前已强调，在8月7日穆斯林斋月结束后，印尼不大可能购买1,000万桶以上的88号汽油。

亚洲石脑油裂解价差连续第三个交易日上涨，至每吨95.78美元，为7月26日以来高位，因预期欧洲对亚洲的出口减少。

交易员称，目前市场关注阿尔及利亚一家冷凝油分流厂计划开始的一个月维护工作，这有可能让通常石脑油短缺的亚洲市场受到影响。

“从西方流向亚洲的石脑油，尤其是轻质油在未来可能受限，”新加坡一交易员说。

交易员补充说，马来西亚Lotte Chemical Titan预计将在本周中段重新启动停产的年生产能力44万吨设施。

新加坡现货市场汽油和石脑油各达成一笔交易。

Trafigura出售一批92号汽油船货给壳牌石油，船期为8月26-30日，价格为每桶112.20美元。

壳牌石油出售给伊藤忠商事一笔10月上半月的石脑油船货，价格为每吨905美元。(完)

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