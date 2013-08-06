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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 21:26 BJT

美股盘前：IBM下跌1.5%，此前瑞信调降其投资评级

路透纽约8月6日 - IBM 在周二美股盘前交易中下跌1.5%，此前瑞信将其投资评级从中性下调至表现逊于大盘。(完)
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