企业并购：软银增持Sprint股份，希望将持股比重提高至80%左右

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约8月6日 - 日本软银 周二宣布，已另行购买0.73%的无线电讯运营商Sprint Corp 普通股，对该公司的持股比例达到79.07%。
软银表示，本次购股是通过旗下分支机构Galaxy Investment Holdings完成，目标是将对Sprint的持股比重提高到80%左右。
该公司在经历一番收购苦战后于7月购得Sprint约78%股权，公司希望再买入约2%的股权。
软银没有说明增持的原因。Sprint自7月8日以来股价上涨将近22%。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。