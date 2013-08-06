企业并购：软银增持Sprint股份，希望将持股比重提高至80%左右

路透纽约8月6日 - 日本软银 周二宣布，已另行购买0.73%的无线电讯运营商Sprint Corp 普通股，对该公司的持股比例达到79.07%。

软银表示，本次购股是通过旗下分支机构Galaxy Investment Holdings完成，目标是将对Sprint的持股比重提高到80%左右。

该公司在经历一番收购苦战后于7月购得Sprint约78%股权，公司希望再买入约2%的股权。

软银没有说明增持的原因。Sprint自7月8日以来股价上涨将近22%。(完)