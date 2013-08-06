美国热股：亚马逊创始人2.5亿美元收购华盛顿邮报，后者股价大涨

路透8月6日 - 亚马逊(Amazon.com) 创始人贝罗斯将以2.5亿美元收购华盛顿邮报。这次出人意料的交易将结束Graham家族对该报纸长达80年的掌控，并将这份美国最有影响力的出版物之一交到科技巨头手中。