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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 21:44 BJT

美国热股：RESPONSYS上调全年财测，股价盘初大涨

路透8月6日 - 软件和网络服务提供商RESPONSYS INC 周一公布季度营收，好于预期。

该公司还上调全年财测，指称因受益于新客户增多，同时老客户使用量在高位。

该公司股价盘初飙升9.0%，报16.10美元。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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