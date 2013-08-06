版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 21:46 BJT

美国热股：COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS称全年EPS至少为3.96美元

路透8月6日 - 信息技术服务提供商COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 公布季度营收好于预期，因除英国外的欧洲营收跳增54%，该公司还上调全年财测。

该公司目前预计2013年每股盈余(EPS)至少为3.96美元，营收至少增长19%至87.4亿美元。

盘初该公司股价上涨2.1%，报74.83美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐