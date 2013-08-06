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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 22:01 BJT

美国热股：DISH NETWORK第二季净亏，付费电视客户下滑

路透8月6日 - 全美第二大卫星电视公司DISH NETWORK CORP 公布第二季净亏，因其对卫星收购业务记入4.38亿费用，且公布付费电视客户数量下滑。

盘初该公司股价微涨0.4%，报44.89美元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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