版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 01:05 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.631%，投标倍数为3.21

路透华盛顿8月6日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.631 中值 0.614 低值 0.561

价格 99.982197 高值得标比率 90.49 % 投标倍数 3.21 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,011,900 总投标 102,851,826,900 竞争性投标得标 31,850,385,000 非竞争性投标得标 39,626,900 FED附加 0 一级交易商投标 72,480,000,000 一级交易商得标 14,227,185,000 直接投标 12,985,000,000 直接得标 4,447,000,000 间接投标 17,237,200,000 间接得标 13,176,200,000 发行细节 发行日 2013/08/15 到期日 2016/08/15 CUSIP码 912828VR8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐