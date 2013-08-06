表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为3.98

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚

路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。