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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 23:02 BJT

标题新闻: NIESR称英国截至7月的三个月经济成长0.7%，为截至去年9月的三个月以来最高

NIESR为英国国家经济社会研究院

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