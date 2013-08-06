版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 04:20 BJT

美股盘后：First Solar公布业绩后股价大跌5%

路透纽约8月6日 - First Solar Inc 周二在美股盘后交易中大跌5%，此前该公司公布了业绩。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐