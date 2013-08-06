《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 74.17 -0.31 -0.42 1371124 搜狐 61.55 -1.51 -2.40 1272450 网易 62.56 -1.09 -1.71 594545 百度 134.56 +0.67 +0.50 3520812 亚信科技 11.58 -0.02 -0.17 34071 台湾 台湾积体电路 16.59 -0.23 -1.37 1882307 联电 2.16 +0.00 +0.00 422240 日月光 4.02 -0.08 -1.95 78294 硅品精密 5.40 -0.10 -1.82 492034 和信超媒体 1.06 -0.03 -2.75 98318 友达 3.62 -0.10 -2.69 141174 中华电信 31.85 +0.00 +0.00 59886 台湾国际航电 39.24 -0.44 -1.11 887141 香港 中国移动 53.23 -0.17 -0.32 150544 中国联通 14.57 +0.02 +0.14 168477 中国电信 50.79 -0.13 -0.26 24859 中芯国际 4.11 +0.08 +1.99 158783 电讯盈科 4.67 +0.12 +2.64 1748
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。