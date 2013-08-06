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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           74.17     -0.31     -0.42   1371124
 搜狐                           61.55     -1.51     -2.40   1272450
 网易                           62.56     -1.09     -1.71    594545
 百度                          134.56     +0.67     +0.50   3520812
 亚信科技                       11.58     -0.02     -0.17     34071
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.59     -0.23     -1.37   1882307
 联电                            2.16     +0.00     +0.00    422240
 日月光                          4.02     -0.08     -1.95     78294
 硅品精密                        5.40     -0.10     -1.82    492034
 和信超媒体                      1.06     -0.03     -2.75     98318
 友达                            3.62     -0.10     -2.69    141174
 中华电信                       31.85     +0.00     +0.00     59886
 台湾国际航电                   39.24     -0.44     -1.11    887141
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.23     -0.17     -0.32    150544
 中国联通                       14.57     +0.02     +0.14    168477
 中国电信                       50.79     -0.13     -0.26     24859
 中芯国际                        4.11     +0.08     +1.99    158783
 电讯盈科                        4.67     +0.12     +2.64      1748
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