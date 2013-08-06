全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费下滑

路透8月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第三个交易日下跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费继续下滑。

波罗的海乾散货运价指数 下跌12点，或1.13%，至1,046点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌32点或1.65%，至1,907点。日均获利减少255美元至11,801美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。