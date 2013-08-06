更新版-纽约汇市：美元兑日圆跌至六周低点，欧元上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3305 1.3257 +0.36 +0.84 1.3194 美元/日圆 97.74 98.30 -0.57 +12.68 86.74 欧元/日圆 130.05 130.31 -0.20 +13.63 114.45 美元/瑞郎 0.9259 0.9271 -0.13 +1.14 0.9155 英镑/美元 1.5347 1.5357 -0.07 -5.56 1.6251 美元/加元 1.0374 1.0358 +0.15 +4.57 0.9921 澳元/美元 0.8986 0.8929 +0.64 -13.54 1.0393 欧元/瑞郎 1.2316 1.2293 +0.19 +2.00 1.2075 欧元/英镑 0.8669 0.8633 +0.42 +6.84 0.8114 新西兰元/美 0.7898 0.7819 +1.01 -4.65 0.8283 元 美元/挪威克 5.9171 5.9223 -0.09 +6.37 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.8726 7.8510 +0.28 +7.25 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5495 6.5800 -0.46 +0.78 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7146 8.7310 -0.19 +1.60 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。