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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 06:28 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑日圆跌至六周低点，欧元上涨

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3305    1.3257     +0.36     +0.84    1.3194
 美元/日圆                      97.74     98.30     -0.57    +12.68     86.74
 欧元/日圆                     130.05    130.31     -0.20    +13.63    114.45
 美元/瑞郎                     0.9259    0.9271     -0.13     +1.14    0.9155
 英镑/美元                     1.5347    1.5357     -0.07     -5.56    1.6251
 美元/加元                     1.0374    1.0358     +0.15     +4.57    0.9921
 澳元/美元                     0.8986    0.8929     +0.64    -13.54    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2316    1.2293     +0.19     +2.00    1.2075
 欧元/英镑                     0.8669    0.8633     +0.42     +6.84    0.8114
 新西兰元/美                   0.7898    0.7819     +1.01     -4.65    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9171    5.9223     -0.09     +6.37    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8726    7.8510     +0.28     +7.25    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5495    6.5800     -0.46     +0.78    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7146    8.7310     -0.19     +1.60    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
         
              
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 (编译 李军; 审校 母红)
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