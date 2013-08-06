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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--8月7日-8月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月5日当周
       
 8月7日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                            6月         +2.0%       +1.8%
    
 8月8日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲就业人口变化(万人)                          7月       增加0.5    增加1.03
              全职就业人口变化(万人)                                      --    减少0.44
              就业参与率                                               65.2%       65.3%
              失业率                                                    5.8%        5.7%
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    7月         +0.2%       +1.1%
           新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                            +7.2%       +5.1%
    
  8月9日(五)
  无重要经济数据或事件公布。 
    
 8月10日(六)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰食品价格指数(较前月)                      7月            --        2.1%
 
    8月12日当周
    
  8月12日(一)
  无重要经济数据或事件公布。

 8月13日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值          前值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                             7月            --         负8.0
           澳洲NAB企业信心指数                                            --             0
 2245      新西兰零售销售(较前季)                       第二季        +1.50%        +0.50%
                   (较上年同期)                                        +3.7%         +3.2%
        
 8月14日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲消费者信心指数                               8月           --          -0.1%
 0130      澳洲薪资价格指数(较前季)                      第二季           --          +0.7%
                         (较上年同期)                                     --          +3.2%
    
     (完)
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