韩国数据：6月L货供额较上年同期增加6.8%，增幅为2011年中以来最低

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
6月货供额增幅为2011年6月以来最低，当时为增长6.2%。这反映了韩国金融体系中的货币流通减少，因为在面临全球复苏不稳的情况下，企业在支出方面犹豫不决。
央行表示，企业开设储蓄账户，以暂时储存政府财政刺激措施带来的多余现金。
央行公布的另一项数据显示，银行7月向家庭放款金额净增0.1万亿(兆)韩元(8,970万美元)，而6月时为净增4.8万亿韩元。
这是3月以来最小的净增额，当时也是净增0.1万亿韩元。央行将这归因于雨季房地产市场的下滑。(完) (编译 侯向明； 审校 杜明霞)
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。