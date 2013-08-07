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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 11:14 BJT

韩国数据：6月L货供额较上年同期增加6.8%，增幅为2011年中以来最低

6月货供额增幅为2011年6月以来最低，当时为增长6.2%。这反映了韩国金融体系中的货币流通减少，因为在面临全球复苏不稳的情况下，企业在支出方面犹豫不决。

央行表示，企业开设储蓄账户，以暂时储存政府财政刺激措施带来的多余现金。

央行公布的另一项数据显示，银行7月向家庭放款金额净增0.1万亿(兆)韩元(8,970万美元)，而6月时为净增4.8万亿韩元。

这是3月以来最小的净增额，当时也是净增0.1万亿韩元。央行将这归因于雨季房地产市场的下滑。(完) (编译 侯向明； 审校 杜明霞)

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