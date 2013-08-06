《综述》美国6月贸易逆差创逾三年半最低，第二季GDP增速或被上修

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美国6月对欧盟27国的出口增长了1.5%。上半年对欧盟出口则较上年同期下滑了5.5%。
6月对中国出口增长4.5%，上半年对中国出口亦为增长4.2%。对巴西和英国出口则跳增。
6月商品和服务进口下滑2.5%至2,254亿美元，且几乎是全线下滑。
这反映了原油进口的大幅减少，以及工业用品和原材料进口的下降，后者大降至2010年11月来最低。
原油进口减少显示出美国正在降低对国外石油的依赖，分析师认为该趋势有助于美国削减贸易逆差。
不过部分分析师对贸易逆差能否继续降低表示怀疑，他们并预计7月逆差可能会出现反弹。
“这种水平的改善不太可能会持续，我们预计全球经济环境的疲弱和能源价格的上涨将导致未来几个月的逆差小幅扩大，”道明证券(TD Securities)资深分析师Millan Mulraine说。(完) (编译 侯向明/孙茉莉/石冠兰； 审校 张涛/张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。