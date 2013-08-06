《综述》美国6月贸易逆差创逾三年半最低，第二季GDP增速或被上修

美国6月对欧盟27国的出口增长了1.5%。上半年对欧盟出口则较上年同期下滑了5.5%。

6月对中国出口增长4.5%，上半年对中国出口亦为增长4.2%。对巴西和英国出口则跳增。

6月商品和服务进口下滑2.5%至2,254亿美元，且几乎是全线下滑。

这反映了原油进口的大幅减少，以及工业用品和原材料进口的下降，后者大降至2010年11月来最低。

原油进口减少显示出美国正在降低对国外石油的依赖，分析师认为该趋势有助于美国削减贸易逆差。

不过部分分析师对贸易逆差能否继续降低表示怀疑，他们并预计7月逆差可能会出现反弹。

“这种水平的改善不太可能会持续，我们预计全球经济环境的疲弱和能源价格的上涨将导致未来几个月的逆差小幅扩大，”道明证券(TD Securities)资深分析师Millan Mulraine说。(完) (编译 侯向明/孙茉莉/石冠兰； 审校 张涛/张荻)